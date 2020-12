VIDEO: Na Boží hod se chtěl zabít, z mostu ho sundali policisté Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Záchranit život muže, který chtěl skokem do Vltavy v Praze spáchat sebevraždu kvůli rodinným problémům, se povedlo na Boží hod vánoční ráno policistům z PMJ na Jiráskově mostě. Muž si následně převzali do své péče záchranáři a převezli ho do nemocnice.

video: Policie ČR