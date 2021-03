VIDEO: Opil se vzal otci auto. Zastavil ho strážník s pistolí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Řidič v osobním autě „s převozními značkami“ začal bezdůvodně zrychlovat, jakmile si všiml, že za ním jede služební vozidlo strážníků. Rychlost stále zvyšoval, až se jeho jízda stala nebezpečná. Naštěstí bylo krátce před sobotní druhou hodinou ranní a ulice Jižního Města Prahy 11 byly prázdné. Autohlídka se opakovaně pokusila za pomoci majáků řidiče zastavit, ten ale ještě více sešlápl plyn a ujížděl dál. V Brandlově ulici zastavil a rozběhl se do nočního sídliště, kde se mu podařilo ukrýt. Strážníci si okamžitě přivolali na pomoc další posily. Jeden ze strážníků si mladíka všiml, a jakmile ten to zjistil, dal se opět na útěk. Pak skočil do kontejneru na směsný odpad. Protože byla ulice málo osvětlena a nebylo vidět, zda je mladík ozbrojen, použil strážník výzvu s hrozbou použití služební zbraně. Posléze mu nasadil ještě pouta. Osmnáctiletý mladík se okamžitě doznal, že nikdy nebyl držitelem řidičského průkazu. Test na alkohol ukázal pozitivní hodnotu přes 0,5 promile, test na drogy byl negativní. Před příjezdem státní policie ještě mladík uvedl, že si vzal služební vozidlo svého otce bez jeho svolení.

video: MP Praha