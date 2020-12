VIDEO: Policisté vykopli dveře, v koupelně našli zakrvácenou seniorku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pražským policistům z pohotovostní motorizované jednotky se v pondělí podařilo včas pomoci bezmocné seniorce, která upadla v koupelně a uhodila se do hlavy. Na tísňovou linku to oznámila sousedka, které zraněná žena zavolala a řekla ji, že leží v krvi a nemůže se zvednout. Oznamovatelka, která od inkriminovaného bytu měla klíče, se dovnitř nedostala, jelikož se z druhé strany dveří nacházeli také klíče. „Péjáci“ ihned po příjezdu provedli násilný vstup do bytu, tím, že vykopli vchodové dveře. V koupelně nalezli dvaaosmdesátiletou zraněnou ženu, která z posledních sil volala o pomoc. Policisté ohrožené ženě poskytli první pomoc a následně ji předali přivolaným záchranářům, kteří ji převezli do nemocnice k dalšímu ošetření. Záchranná akce měla naštěstí dobrý konec i díky včasnému zásahu policistů.

video: Policie ČR