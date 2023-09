VIDEO: Policie řeší jeden z největších drogových případů na Liberecku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Policie řeší jeden z největších drogových případů na Liberecku

Kriminalisté aktuálně řeší jeden z největších drogových případů na Liberecku za poslední roky. Z drogových deliktů obvinili šest lidí, kterým hrozí vězení od deseti do 18 let. Zajistili také bezmála 900 gramů pervitinu a také 31 kilogramů tablet s obsahem pseudoefedrinu v hodnotě přes dva miliony korun, z čehož by bylo možné vyrobit dalších šest kilogramů pervitinu.

