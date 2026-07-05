Policie řeší úmrtí dítěte v azylovém domě v Jihlavě
5. 7. 2026 13:26 Domácí
K tragické události došlo v sobotu po poledni v Žižkově ulici v Jihlavě. Záchranáři tam vyjížděli k úmrtí dvouletého dítěte v azylovém domu. O události byli vzápětí informováni i policisté.
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Policie řeší úmrtí dítěte v azylovém domě v Jihlavě
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