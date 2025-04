VIDEO: Česká republika je motocyklovou velmocí, bohužel i v nehodách, tvrdí policie Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Česká republika je motocyklovou velmocí, bohužel i v nehodách, tvrdí policie

Každý rok na jaře je to podobné. Silnice jsou ještě studené, ale netrpěliví motorkáři už vyjíždějí a jezdí často rychleji, než na co jejich schopnosti stačí. A řidiči automobilů jim začátek sezony neusnadňují. Často nedávají přednost v jízdě, nevšímají si rychle se přibližujícího motocyklu. Nehodám by se dalo zabránit i díky větší opatrnosti z obou stran.

video: iDNES.tv