Policejní zákrok na „ilegálním“ tuningovém srazu: desítky přestupků a sebraný řidičák
3. 10. 2026 11:14 Domácí
Na tuningovém srazu na parkovišti u hypermarketu Globus v pražských Čakovicích a následně také na Zličíně se podle odhadu policie sjelo až 1000 aut a 2500 lidí. Policie nezaznamenala žádné zásadní problémy, během pátku a soboty rozdala 80 přestupků a sebrala i jeden řidičský průkaz. Během víkendu se má akce přesunout také k Brnu.
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Policejní zákrok na „ilegálním“ tuningovém srazu: desítky přestupků a sebraný řidičák
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