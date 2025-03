VIDEO: Policie usnadnila průjezd Prahou do nemocnice řidiči s třináctiměsíčním dítětem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Policie usnadnila průjezd Prahou do nemocnice řidiči s třináctiměsíčním dítětem

Policisté z pohotovostní motorizované jednotky usnadnili průjezd metropolí řidiči s třináctiměsíčním synkem až do FN Motol. Důvodem byl magnet, který chlapec doma spolkl, a starostlivý otec se potřeboval co nejrychleji dostat do nemocnice. Tam již na něj čekali zdravotníci, kteří si kloučka převzali do své péče.

video: Policie ČR