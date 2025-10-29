Policie vyšetřuje vraždu opilce a rodinného tyrana

V Hranicích na Přerovsku byl zavražděn čtyřiačtyřicetiletý muž, po hádce na rodinné oslavě ho podle policie nožem bodl nevlastní syn. Muž byl často opilý a týral rodinu. Olomoučtí krajští kriminalisté už devatenáctiletého mladíka z vraždy otčíma obvinili. Hrozí mu trest na 10 až 18 let.
