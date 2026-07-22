Policisté na poslední chvíli zachránili život zoufalému muži
Muž ze Strakonic se v úterý rozhodl ukončit svůj život a utáhl si kolem krku stahovací pásku. Policistům se ho podařilo zachránit na poslední chvíli, když už upadal do bezvědomí.
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Policisté na poslední chvíli zachránili život zoufalému muži
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