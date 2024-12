VIDEO: Policisté zachránili seniorku, která se doma zasekla na štaflích Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Policisté zachránili seniorku, která se doma zasekla na štaflích a nemohla dolů. Operační důstojník na lince 158 přijal na začátku prosince oznámení, dle kterého se z jednoho z bytů na Puškinově náměstí v Praze ozývalo ženské volání o pomoc. Na místo hned vyrazilo několik hlídek, které se spojily s oznamovatelem a nalezly byt, ze kterého se seniorka snažila přivolat pomoc. Přes dveře zjistili, že jednaosmdesátiletá seniorka spadla ze štaflí tak nešťastně, že se jí noha zaklínila v horní části a ona zůstala viset hlavou dolů. S jejím svolením policisté vykopli dveře a ve spolupráci s hasiči, kteří museli štafle rozřezat, ženu vyprostili. Následně byla předána záchranářům, kteří ji převezli do nemocnice na ošetření. Zachráněná seniorka všem moc děkovala a byla šťastná, že se jí dostalo velmi rychlé pomoci. Tento příběh měl šťastný konec, ale i přesto policie prosí všechny seniory, aby na sebe byli opatrní a nepouštěli se do obdobných rizikových činností a to zejména ve chvílích, když jsou doma sami.

video: Policie ČR