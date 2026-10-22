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Policie zadržela novodobého "léčitele". Pořádal drogové seance, při kterých znásilnil několik klientek

Domácí
Kriminalisté zadrželi devětačtyřicetiletého muže, který pořádal drogové seance, při kterých znásilnil několik klientek, což jim mělo údajně vyléčit rakovinu, leukémii nebo například nádor na mozku.
video: Policie ČR
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