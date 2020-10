VIDEO: Policisté si počíhali na zloděje. Než se vzpamatoval, koukal do hlavně pistole Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Policisté si počíhali na zloděje. Než se vzpamatoval, koukal do hlavně pistole

V úterý 20. října v odpoledních hodinách získali policisté pohotovostní motorizované jednotky informaci o pohybu odcizeného vozidla v Lahovicích. Do oblasti vyrazilo hned několik hlídek a začaly ji postupně pročesávat. Že jejich snažení nebylo marné, se ukázalo po osmnácté hodině, kdy vozidlo nalezly opuštěné ve slepé uličce Ke Stanici. Policisté na místě vyčkali a skrytě sledovali, zdali se k vozidlu nedostaví „majitel“, a udělali dobře. Přibližně po půl hodině do vozidla nasedla tříčlenná osádka a chtěla odjet. To se však nepodařilo a péjáci dva muže a jednu ženu během několika okamžiků a ujetých metrů na místě zajistili. Řidiče za pomoci donucovacích prostředků.

video: Policie ČR