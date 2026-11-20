Policie zasahovala ve škole v Příbrami kvůli střelci. Někdo ale jen omylem zmáčkl tlačítko SOS
20. 11. 2026 11:04 Domácí
Policejní jednotky v pátek ráno zasahovaly na základní škole v ulici Školní v Příbrami. Prověřovaly oznámení na linku 158 o možném aktivním střelci. Zásahová jednotka školu prohledala, podezření se však nepotvrdilo. Nejspíše se jednalo o planý poplach.
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Policie zasahovala ve škole v Příbrami kvůli střelci. Někdo ale jen omylem zmáčkl tlačítko SOS
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