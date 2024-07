VIDEO: Policisté pomohli s doprovodem do porodnice Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Policisté pomohli s doprovodem do porodnice

V průběhu středečního rána přijala policie na linku 158 oznámení, že muž převáží svoji manželku do porodnice a vzhledem k tomu, že má silné kontrakce a vypadá to, že už bude rodit, potřebuje pomoct. Policisté z Pohotovostní motorizované jednotky po příjezdu do porodnice ženu následně předali zdravotníkům.

video: Policie ČR