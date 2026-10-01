Policisté protáhli nastávající rodiče mířící do porodnice kolonou
1. 10. 2026 12:18 Domácí
Nastávající rodiče spěchající kvůli porodu uvázli v koloně. Policisté je rychle protáhli zácpami, aby byli v brněnské porodnici co nejdřív.
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