Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Policisté pronásledovali řidiče se zákazem řízení. V autě vezl desítky gramů marihuany

Domácí
Pražští policisté pronásledovali vozidlo, jehož řidič měl platný zákaz řízení motorových vozidel. Při kontrole navíc zjistili, že na místě spolujezdce převáží několik desítek gramů marihuany.
video: Policie ČR
Sdílet video

Další videa

02:44

Policisté pronásledovali řidiče se zákazem řízení. V autě vezl desítky gramů marihuany
Domácí
27. 8. 2026 8:40
01:27

Menšík a Muchová vyhráli mix na US Open
Sport
27. 8. 2026 8:26
29:12

Mat213 o dědovi Ringo Čechovi: Máma z něj dostala pásový opar
Společnost
27. 8. 2026 8:00
06:11

Fiat Barchetta: zavzpomínejte na dolce vita roadster
Technika
27. 8. 2026 0:52
01:09

Jak to vypadá na největší herní akci na světě Gamescom 2026
Lifestyle
27. 8. 2026 0:06
01:59

Procházka klidnou zahradou u Poděbrad. S šuměním bambusů i zvuky vody
Lifestyle
27. 8. 2026 0:06
01:18

Trenér se v utajení vydal do kasina, aby Marianovi oznámil, že si ho vybral do Extrémních proměn
Lifestyle
27. 8. 2026 0:06
01:12

Psychické problémy začal Marian řešit přejídáním. Ujížděl především na sladkém
Lifestyle
27. 8. 2026 0:06
05:41

Docela dobrý pocit z naší justice, říká někdejší student, který zažil šikanu StB
Krimi
26. 8. 2026 19:12
02:01

Je to dilema, uvedl odvolací soud, když po zásahu vyšší instance potvrdil příslušníkovi StB trest za perzekuci studenta
Krimi
26. 8. 2026 19:12
00:39

Ve věku 80 let zemřel britský herec Tim Curry
Společnost
26. 8. 2026 18:52
00:32

Švédská modelka, která imituje Haalanda, se ostříhala stejně jako fotbalista
Lifestyle
26. 8. 2026 17:36
01:22

Nepálem se prohnaly ničivé bleskové povodně
Zahraniční
26. 8. 2026 16:56
00:28

Po Krásné Lípě na Děčínsku se procházel mladý vlk
Domácí
26. 8. 2026 16:48
00:45

Stavbaři dokončují tři kilometry dálnice D11 u Královce
Domácí
26. 8. 2026 16:42
01:16

Nová brána do Jižní čtvrti na místě Teska je v polovině
Domácí
26. 8. 2026 16:22
03:38

Opozici vadí cesta vlády k zadlužování. Krade lidem budoucnost, řekl Kupka
Domácí
26. 8. 2026 16:08
01:29

Zaplatili si jméno na fasádě. Na své jméno ale potřebují zoom
Domácí
26. 8. 2026 15:50
02:05

Opilý muž na zastávce Skalka obtěžoval kolemjdoucí, skončil na záchytce
Domácí
26. 8. 2026 15:10
00:25

IKEA odhalila nábytek pro hraní her. Vsadila na chytrou organizaci stolu
Lifestyle
26. 8. 2026 15:06

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.