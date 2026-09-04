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Policisté pomohli zachránit život muže, který zkolaboval na stavbě

Domácí
Hlídka cizineckých policistů přijela na stavbě k zástavě oběhu jednoho z dělníků. Po příjezdu na místo převzali laickou resuscitaci od svědků, kteří na muži pracovali za asistence operátorky záchranné služby, odhalili mu hruď a okamžitě muže připojili na automatický externí defibrilátor..
video: Policie ČR
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