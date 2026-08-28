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Polička dokončila obnovu historického centra

Domácí
Polička po dvaceti letech završila obnovu historického jádra města výraznou proměnou náměstí Bohuslava Martinů za téměř 50 milionů korun. Veřejné prostranství pod věží kostela sv. Jakuba s kašnou, potůčkem, zelení a místy k posezení si lidé oblíbili prakticky okamžitě.
video: iDNES.tv
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