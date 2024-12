VIDEO: Politici, kteří kumulují funkce, mají mít za tu druhou jen část platu, navrhuje Jurečka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pro politiky už nemá být výhodné, aby hromadili funkce. Ti, kteří to budou dál dělat, mají mít nově za druhou funkci jen čtyřicet procent platu. Návrh představil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL. „Zvažoval jsem i nulu, ale mohlo by to být úspěšně napadeno u Ústavního soudu,“ řekl ve Sněmovně Jurečka.

video: PSP ČR