Politici v Brně zvolili Jakubu Hrušku novým primátorem
3. 11. 2026 11:10 Domácí
Jakub Hruška se dnes na ustavujícím zasedání novým primátorem města Brna. Po osmi letech nahradil v čele jihomoravské metropole Markétu Vaňkovou.
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