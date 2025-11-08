Matěj Ondřej Havel se stal novým šéfem TOP 09, neměl žádného soupeře

TOP 09 zvolila jako svého nového předsedu Matěje Ondřeje Havla. Ve volbě neměl protikandidáta, dostal 120 ze 171 platných hlasů. Bývalý šéf strany Jiří Pospíšil přímo na sněmu v pražském hotelu Don Giovanni kandidaturu odmítl. Nyní na sněmu probíhá volba prvního místopředsedy.
video: Youtube/@TOP 09
