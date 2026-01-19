Koalice se dohodla na zrušení poplatků ČT i rozhlasu, oznámil Okamura

Koaliční rada se podle předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury shodla na zrušení poplatků za ČT a Českému rozhlasu. Upravila také časový harmonogram změny financování. Konec koncesionářských poplatků před volbami slibovala hnutí ANO i SPD. „Platí to, co máme v programovém prohlášení vlády,“ uvedl Babiš (ANO) na tiskové konferenci po jednání vlády.
