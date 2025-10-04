Porazili jsme SPD, radoval se šéf Pirátů
4. 10. 2025 19:44 Domácí | Volby 2025
Ve vládě už byli, na poslední rok se stáhli do opozičních lavic. V letošních volbách Piráti doufali ve dvouciferný výsledek. To se ale nepovedlo, před koncem sčítání mají necelých devět procent. „Už nás odepisovali. Ale ukázali jsme, že to myslíme vážně,“ poznamenal Hřib ve volebním štábu a pochválil si porážku SPD.
