VIDEO: V podzimních měsících plánujeme očkování druhou posilovací dávkou, řekla ředitelka SÚKL Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V podzimních měsících plánujeme očkování druhou posilovací dávkou, řekla ředitelka SÚKL

„Největší prospěch z druhé posilovací dávky budou mít lidé nad 80 let, lidé mezi 70 a 60 lety by se měli proti covidu přeočkovat, pokud mají zdravotní stav, který by mohl průběh onemocnění u nich zhoršit. U lidí pod 60 let prozatím není z pohledu odborníků přeočkování celkově už čtvrtou dávkou, doporučováno,“ uvedla ředitelka SÚKL Irena Storová.

video: iDNES.tv