Poslanci ANO a ČSSD vyzvali Plagu, ať umožní úřední maturitu

Poslanci žádají ministra školství Roberta Plagu, aby interním předpisem ministerstva školství vydaným nejpozději do 28. dubna umožnil žákům SŠ získat takzvanou úřední maturitu. Navrhli to společně poslanci vládních ANO a ČSSD a získali pro to i podporu SPD a Dominika Feriho z TOP 09.

video: PSP ČR