VIDEO: Poslanci kývli na rozšíření ošetřovného i na odpuštění odvodů OSVČ Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Poslanci kývli na rozšíření ošetřovného i na odpuštění odvodů OSVČ

Poslanci kývli na rozšíření ošetřovného kvůli epidemii koronaviru, která zavřela školy. Na ošetřovné budou mít nově nárok rodiče dětí do 13 let a to po celou dobu uzavření škol. Při jeho čerpání se budou moci vystřídat oba rodiče. Poslanci kývli i na odpuštění odvodů na zdravotní i sociální pojištění pro OSVČ na dobu půl roku.

video: PSPČR