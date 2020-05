VIDEO: Poslanci odložili EET do konce roku, kývli na kompenzační bonus pro eseróčka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Poslanci odložili EET do konce roku, kývli na kompenzační bonus pro eseróčka

Kvůli epidemii koronaviru se vláda na čas vzdá EET, projektu, který vnímá jako klíčový pro snížení daňových úniků. Sněmovna kývla na odklad celé EET do konce letošního roku. Potvrdit to ještě musí Senát. Neprošly návrhy opozice odložit EET ještě déle, když přitom Pirát Mikuláš Ferjenčík navrhoval odklad až do stých narozenin premiéra Andreje Babiše v roce 2054.

