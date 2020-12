VIDEO: Poslanci prodloužili nouzový stav do 22. ledna 2021 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Poslanci prodloužili nouzový stav do 22. ledna 2021

V Česku bude nouzový stav až do 22. ledna, kývla na to Sněmovna, když vládě pomohla KSČM. Ministr zdravotnictví Jan Blatný odmítl výzvu k výjimce ze zákazu vycházení v noci na Silvestra. K výjimce vládu vyzvali komunisté. Blatný uvažuje, že do stupně 5 přejde Česko až 27. prosince.

video: PSPČR