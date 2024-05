VIDEO: Poslanci řešili kokain i postup policie. Nebude se to opakovat, řekl Rakušan Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ministr vnitra Vít Rakušan /STAN/ označil za chybu, že nebylo vedení Sněmovny okamžitě informováno ve chvíli, kdy se to stalo, a řekl, že by se to již nemělo opakovat.

video: PSPČR