Poslanci ve středu večer schválili prodloužení nouzového stavu do 23. prosince. Vláda původně žádala o prodloužení až do 11. ledna. Sněmovnou prošel návrh KSČM. Nyní by nouzový stav skončil v sobotu 12. prosince.

video: PSPČR