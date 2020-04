VIDEO: Poslanci schválili, že policie může na místě rozdávat pokuty do 10 tisíc Kč Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Poslanci schválili, že policie může na místě rozdávat pokuty do 10 tisíc Kč

Poslanci kývli na to, že budou moci policisté a strážníci na místě ukládat pokuty do 10 tisíc korun za porušení vládních opatření k omezení šíření koronaviru. Nyní se mohou přestupky projednávat výhradně ve správním řízení. Vláda tento návrh poslala do Sněmovny v rámci balíku návrhů, jimiž reaguje na pandemii koronaviru.

video: PSPČR