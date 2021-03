VIDEO: Poslanci schválili změnu zákona, která zakáže vymáhání dětských dluhů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Poslanci schválili změnu zákona, která zakáže vymáhání dětských dluhů

Zákaz vymáhání dluhů dětí novelou občanského zákoníku schválili poslanci. Zákazu by se lidé mohli domáhat do 21 let věku. Původní vládní návrh předpokládal, že dnem účinnosti předlohy se vztáhnou nová pravidla zpětně na všechny děti do 18 let věku. Nyní novelu posoudí Senát.

video: PSPČR