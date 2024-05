VIDEO: Poslanci jednají o zákoníku práce, ANO a SPD odmítají výpověď bez důvodu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Poslanci jednají o zákoníku práce, ANO a SPD odmítají výpověď bez důvodu

Poslanci mají začít projednávat úpravu zvyšování minimální mzdy. Novela zákoníku práce předpokládá růst minimální mzdy do roku 2029 tak, že by měla odpovídat 47 procentům průměrné mzdy. Stínový ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO řekl, že opoziční hnutí chce zabránit tomu, aby se do zákoníku dostala možnost výpovědi bez důchodu.

video: PSP ČR