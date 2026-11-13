Poslanci ve druhém čtení schválili daň pro rafinerie. Lex Orlen, kritizuje opozice
13. 11. 2026 15:18 Domácí
V pátek se mimořádně sešla Poslanecká sněmovna. Na programu měla jediný bod, a to druhé čtení vládního návrhu na zavedení speciální daně pro rafinerie. Sněmovna návrh i přes výtky opozice prohlasovala. Pokud by zákon prošel úplně, daň by začala platit už pro letošní zisky rafinerií a pokračovala by příští rok.
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