Poslanci zvýšili rodičovský příspěvek na 400 tisíc korun
8. 7. 2026 10:54 Domácí
Poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku z 350 na 400 tisíc korun od příštího roku. U dvojčat a vícerčat se částka zvýší ze 700 na 800 tisíc korun. Změna se bude týkat ale jen dětí narozených nebo převzatých do trvalé péče od začátku příštího roku.
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Poslanci zvýšili rodičovský příspěvek na 400 tisíc korun
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