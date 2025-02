VIDEO: Poslanci vydali Okamuru ke stíhání. Ten do Sněmovny přišel s transparentem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Poslanci vydali šéfa SPD Tomia Okamuru k trestnímu stíhání kvůli předvolebnímu plakátu s tmavým mužem, zakrváceným nožem a heslem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Podle policie podněcoval k nenávisti vůči skupině osob. „Je to špatně, je to konec demokracie a nakonec to sežere vás,“ řekl po hlasování šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.

video: PSP ČR