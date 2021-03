VIDEO: To, že má poslanec Volný imunitu, mu neumožňuje pokračovat v protiprávním jednání, hodnotil Hamáček Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hamáček se vrátil k nedělnímu zákroku policie vůči odpůrcům opatření proti šíření koronaviru. „Ti, co vyváděli v Praze, by se měli stydět,“ uvedl. Demonstraci označil za podraz na lékaře a zdravotníky. „To, co tam zaznívalo, bylo daleko za hranou,“ je přesvědčen ministr vnitra.

video: Facebook/ČSSD