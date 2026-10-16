Poslanci se přeli, jestli dá zákon šanci firmám nutit lidi pracovat jako OSVČ
16. 10. 2026 14:02 Domácí
Spor o zákon o platformové práci zaměstnává poslance. „Motivujete zaměstnavatele, aby ty své pracovníky nutili do toho fungovat jako OSVČ,“ vyčetla vládě Andreje Babiše při jejím projednávání poslankyně STAN Pavla Pivoňka Vaňková. „Žádná legalizace švarcsystému to není,“ řekl ministr práce a sociálních věcí za ANO Aleš Juchelka.
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