VIDEO: Premiér se v rámci interpelací dohadoval s Piráty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Premiér se v rámci interpelací dohadoval s Piráty

V rámci tradičních čtvrtečních interpelací obvinil premiér Andrej Babiš /ANO/ Piráty, že ho údajně udali do Bruselu a do Černošic. Strana to prostřednictvím svého předsedy Ivana Bartoše odmítla. Důvodem interpelace Pirátů byly investice ČEZu v Bulharsku.

video: PSP ČR