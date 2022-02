VIDEO: Síkela s Babišem se do sebe pustili kvůli inflaci Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Vypadá to, že když jsme za vaší vlády byli best in covid, tak teď jsme „best in inflation“, prohlásil ministr Síkela v reakci na to, že inflace v Česku dosáhla 9,9 %. Po něm si vzal slovo Andrej Babiš, který mimo jiné řekl, že Slovensku se daří navzdory Síkelovi.

video: PSP ČR