ODS navrhuje vládě 8 úkolů včetně důchodové reformy

Řadu konkrétních úkolů vládě Andreje Babiše by měla uložit Sněmovna podle šéfa ODS Petra Fialy. Do konce června by vláda podle něj měla předložit plán, principy a termíny daňové i důchodové reformy a snížení byrokracie. Babiš by se měl zdržet verbálních útoků vůči policii a justici a vláda má zastavit dotace Agrofertu z národních zdrojů, žádá ODS.

video: PSP ČR