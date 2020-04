VIDEO: Poslanecká sněmovna prodloužila nouzový stav do 30. dubna Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Poslanecká sněmovna prodloužila nouzový stav do 30. dubna

Poslanci prodloužili nouzový stav v České republice do konce dubna. Vláda usilovala o to, aby byl nouzový stav prodloužen o třicet dnů, ale Sněmovna dala přednost návrhu předsedy KSČM Vojtěcha Filipa. Pro hlasovalo 90 poslanců ze 101 přítomných. Poslanci jednali o prodloužení nouzového stavu, protože vláda ho mohla vyhlásit jen na třicet dnů s platností do 11. dubna.

video: PSPČR