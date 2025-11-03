Poslanci složili slib. 108 z nich má zvolit kandidáta SPD do čela Sněmovny
3. 11. 2025 15:50 Domácí
Noví poslanci složili slib na ustavující schůzi Sněmovny. Začala hymnou České republiky a koná se v nejzazším možném termínu, třicet dnů po volbách, termín určil prezident Petr Pavel. V úvodu schůze se tři poslanci zvolení za ANO, hejtman Richard Brabec, starosta Sokolova Petr Kubis a primátor Plzně Roman Zarzycký vzdali mandátu. Nastoupí za ně náhradníci.
00:21
