Poslanecký klub ANO povede Taťána Malá, oznámila Schillerová
8. 10. 2025 14:54 Domácí
Hnutí ANO mělo ve středu ustavující schůzi svého poslaneckého klubu, na kterém byla jednomyslně zvolena jeho předsedkyní Taťána Malá. Minulé čtyři roky byla předsedkyní poslaneckého klubu Alena Schillerová, ta ale pravděpodobně zamíří na resort financí.
00:25
Sběratelská lahůdka. Hradec nabízí speciální edice hodinek Prim k 800. výročí
Domácí8. 10. 2025 16:54
00:40
Starostku německého města Herdecke pobodala vlastní dcera
Zahraniční8. 10. 2025 16:32
03:09
Opravy uzavřou stanici metra Flora od února. Podívali jsme se do jejího zákulisí
Domácí8. 10. 2025 16:24
00:29
Festival láká do vodojemů na umění spojené s technologiemi
Domácí8. 10. 2025 15:56
00:52
Zpěvačka Lorde se ve svém těle cítí jako žena i muž
Společnost8. 10. 2025 15:44
00:39
Větrníky u Svitav stojí. Milionová oprava a neexistující výrobce brání zprovoznění
Domácí8. 10. 2025 15:42
00:41
Archeologové zveřejnili videa z mamutího naleziště v Ústí
Domácí8. 10. 2025 15:14
02:21
Poslanecký klub ANO povede Taťána Malá, oznámila Schillerová
Domácí8. 10. 2025 14:54
00:19
Na Českolipsku hořel památkově chráněný dům
Krimi8. 10. 2025 14:54
04:12
Reálný deficit je podle Babiše vyšší, než přiznala čtyřkoalice
Domácí8. 10. 2025 14:54
00:41
Kidmanová se ukázala poprvé od oznámení rozvodu, garde jí dělaly dospívající dcery
Společnost8. 10. 2025 13:30
02:05
Plzeň čeká náročná operace. Třicetitunový Sherman přemístí přes střechu do muzea
Domácí8. 10. 2025 13:24
01:49
Jurečka přijal rezignaci Mesršmída kvůli nefungujícím eDokladům při volbách
00:18
U Senožat na Pelhřimovsku myslivec spatřil medvěda
01:05
Vláda projednala návrh rozpočtu fondu dopravy
00:53
Nobelovu cenu za chemii si letos odnáší výzkum molekulárních struktur
Technika8. 10. 2025 13:06
00:44
Vítězi loterie někdo rozstřílel luxusní auto, které si za výhru pořídil
Zahraniční8. 10. 2025 13:04
00:44
Přímý zásah, vlak smetl kamion na přejezdu
Zahraniční8. 10. 2025 12:34
01:30
PowerWash Simulator 2 - trailer
Lifestyle8. 10. 2025 12:26
01:18