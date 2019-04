VIDEO: Poslankyně a ústecká radní bude žít v ústeckém ghettu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Bydlet půl roku v ústeckém ghettu Předlice se rozhodla od června Eva Fialová, ústecká radní a poslankyně za hnutí ANO. Rozhodla se před měsícem po výjezdním zasedání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Chce na vlastní kůži poznat, co by sociálně slabým pomohlo a co je naopak jejich čistě problém.

video: iDNES.tv