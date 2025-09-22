Poslankyni STAN hrozí vyšetřování za opravy bytů v části Brna
22. 9. 2025 13:46 Domácí
Opozičnímu sdružení se nelíbí, jakým způsobem městská část Brno-Černovice zadává zakázky na opravy bytů. Podle něj jsou účelově dělené, navíc předražené. Starostka, která je zároveň poslankyní hnutí STAN, to odmítá.zdroj: MČ Brno-Černovice
00:37
Poslankyni STAN hrozí vyšetřování za opravy bytů v části Brna
Domácí22. 9. 2025 13:46
02:14
Jeřáb v noci usadil Faltusův most přes karlovarskou výpadovku
Domácí22. 9. 2025 12:50
01:39
Šňupání a vtírání kokainu do konečníku. Redl se doznal, že nabídl drogu prostitutce
Krimi22. 9. 2025 12:46
00:45
Opilý řidič nadýchal skoro tři promile, jel prý do Lidlu
Krimi22. 9. 2025 12:24
00:31
Ukrajinci na Krymu zničili Rusům obojživelné letouny
Zahraniční22. 9. 2025 11:08
01:21
Knobloch se v kauze Autostráda dohodl na podmínce
Domácí22. 9. 2025 10:20
00:41
Kybernetický útok způsobil chaos na evropských letištích
Zahraniční22. 9. 2025 10:18
35:27
Poradce premiéra Netuka mluvil o srdci, IKEM i údajných penězích pro politiky
Rozstřel22. 9. 2025 10:00
01:07
Obec Železné na Brněnsku sužuje nelegální skládka
Domácí22. 9. 2025 10:00
01:13
Začalo hlavní líčení v ostře sledované kauze Dozimetr
Krimi22. 9. 2025 9:54
00:57
Hluboká už se pyšní novou lávkou přes řeku Vltavu
Domácí22. 9. 2025 9:44
00:44
Nenávidím své oponenty, řekl Trump na pohřbu Kirka
Zahraniční22. 9. 2025 9:16
00:59
Nemá ruce ani nohy, přesto si žena život užívá
Společnost22. 9. 2025 9:14
00:32
Ukrajinské stíhačky F-16 sestřelily ruské rakety
Zahraniční22. 9. 2025 9:08
00:50
Na Čínu a Filipíny se žene supertajfun Ragasa
Zahraniční22. 9. 2025 8:50
01:56
Výstava mistra Nováka je galerijní událostí roku
Domácí22. 9. 2025 8:18
01:07