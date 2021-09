VIDEO: Poslední Heydrichovy chvíle: snídaně s dětmi, opožděný odjezd jen s řidičem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ačkoliv byl Reinhard Heydrich jedním z nejmocnějších mužů Třetí říše, neváhal ve stíhačce vzlétnout do boje. Jeho berlínské sídlo ale bylo prošpikované poplašnými systémy, a to i na toaletě. To později v protektorátu Čechy a Morava vyšší bezpečností opatření ostentativně odmítal. V osudové hodině na svou sebejistotu doplatil.

video: iDNES.cz, Reuters