Poslední rozloučení s Ladislavem Samohýlem ve Zlíně

Smuteční rozloučení se zesnulým podnikatelem a sběratelem automobilových veteránů se uskutečnilo 23. ledna 2026 v Kongresovém centru ve Zlíně. Téměř tisíc hostů zaplnilo velký sál téměř do posledního místa.
