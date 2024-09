VIDEO: Karlův most někdo posprejoval, policie hledá neznámého vandala Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Karlův most někdo posprejoval, policie hledá neznámého vandala

Nejslavnější česká gotická památka, Karlův most, se opět stala terčem vandalů. Prozatím neznámý pachatel nasprejoval zelený nápis na její zábradlí. Policie nyní zkoumá záznamy z bezpečnostních kamer a po pachateli pátrá. Není to poprvé, co se objevily malůvky na mostě. Technické služby se hned pustily do čistění vzácné památky.

video: iDNES.tv